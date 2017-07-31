СМИ сообщили о переброске американской военной техники к Тбилиси

ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Американская военная техника через всю западную часть Грузии направляется в Тбилиси для участия в многонациональных учениях "Достойный партнер-2017", сообщил грузинский Первый канал.

Учения "Достойный партнер-2017" стартовали накануне на военном полигоне Вазиани. В них участвуют 2,8 тысячи военных из восьми стран-членов и партнеров НАТО. Учения продлятся до 12 августа. Ожидается, что за процессом понаблюдает вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Тбилиси с двухдневным визитом в понедельник. Минобороны Грузии заявляет, что в этом году учения масштабнее и динамичнее прошлогодних, в них участвуют современная американская и европейская техника. Техника была доставлена в порт Поти на днях, учения полностью финансируются американской стороной.

"Американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker по дороге в Тбилиси остановились в четырех крупных городах страны. У местного населения была возможность вблизи рассмотреть представленную технику. Техника продолжает двигаться в направлении столицы", — сообщает Первый канал.

По данным телекомпании "Рустави 2", кроме американской в Грузию прибыла и немецкая техника, однако "немецкие бронетранспортеры GTK Boxer были доставлены в Тбилиси на поезде".

Танки и боевые машины находятся в городах в течение часа. Жители беседуют с военными, рассматривают технику и фотографируются.