США усомнились в добропорядочности нового состава Верхового суда Украины

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Посольство США на Украине скептически оценило результаты отбора кандидатов в обновленный Верховный суд страны.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения", — сообщается в официальном аккаунте посольства в Twitter

В ведомстве также подчеркнули, что Высший совет правосудия Украины должен рассмотреть каждую из кандидатур в отдельности.

Как сообщали украинские СМИ, Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала списки 120 победителей конкурса на должности в новый Верховный суд.

Центр противодействия коррупции выяснил, что 80% претендентов на должности в Верховный суд являются действующими судьями или находятся в отставке. При этом каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности