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В мире

Высокий суд Лондона отказался заводить дело против Тони Блэра

13:3331.07.2017
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© AP Photo / Carlos Julio MartinezБывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Архивное фотоБывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Архивное фото
© AP Photo / Carlos Julio Martinez

ЛОНДОН, 31 июл – РИА Новости. Высокий суд Лондона отказался заводить дело против бывшего премьер-министра Тони Блэра в связи с началом войны в Ираке, сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на соответствующее решение.

Маргарет Тэтчер. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Тэтчер хотела использовать химическое оружие против Хусейна, узнали СМИ
Обвинение было инициировано высокопоставленным представителем вооруженных сил Ирака, другие подробности решения не сообщаются.

Война в Ираке началась весной 2003 года с вторжения на территорию страны войск США и их союзников, в частности Великобритании, с целью свержения режима Саддама Хусейна. Вопрос участия в операции британских войск вызвал раскол в кабинете премьер-министра Тони Блэра: кабинет принял решение об отправке в Ирак воинских контингентов лишь после заявлений Блэра о том, что Хусейн располагает оружием массового поражения, которое в Ираке так и не было найдено. С сентября 2010 года власти США объявили об официальном окончании боевой операции в ближневосточном государстве.

В Лондоне в 2016 году был опубликован доклад независимой комиссии, проводившей официальное расследование британского участия в иракской кампании в 2003–2009 годах. Комиссия постановила, что правительство под руководством Блэра совершило ошибку, начав вторжение в Ирак в 2003 году. Решение о начале войны было принято на основании ошибочных разведданных и оценок, без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН и привело к тяжким последствиям, которые ощущаются и сегодня.

Бывший премьер-министр Великобритании Энтони Блэр. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Блэр заявил, что Brexit побудил его вернуться в политику
Доклад, который готовился семь лет, оказался гораздо жестче, чем ожидали СМИ, предполагавшие, что правительство Блэра обвинят лишь в использовании недостоверной информации. Однако комиссия, возглавляемая сэром Джоном Чилкотом, была более категорична в определениях, фактически обвинив кабинет министров подрыве авторитета ООН и свержении правительства страны, не представлявшей угрозы для мирового сообщества.

Сам Блэр, комментируя доклад, отверг обвинения в том, что намеренно дезинформировал кабинет министров, используя недостоверную информацию в процессе подготовке вторжения, а также заявил, что по-прежнему считает, что отстранение Саддама Хусейна от власти было необходимо.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Денис Димухаметов
Предсказуемо...ну намеренно сфальсифицировал данные, обманул мировое сообщество, инициировал войну где погибли около 500 тыс. людей, ну дестабилизировал регион, создал предпосылки для рождения ИГИЛ...что его теперь судить? Вон Обамке вообще премию мира дали!
13:57
31.07.2017
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