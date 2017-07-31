Высокий суд Лондона отказался заводить дело против Тони Блэра

ЛОНДОН, 31 июл – РИА Новости. Высокий суд Лондона отказался заводить дело против бывшего премьер-министра Тони Блэра в связи с началом войны в Ираке, сообщает в понедельник телеканал Sky News со ссылкой на соответствующее решение.

Обвинение было инициировано высокопоставленным представителем вооруженных сил Ирака, другие подробности решения не сообщаются.

Война в Ираке началась весной 2003 года с вторжения на территорию страны войск США и их союзников, в частности Великобритании, с целью свержения режима Саддама Хусейна. Вопрос участия в операции британских войск вызвал раскол в кабинете премьер-министра Тони Блэра: кабинет принял решение об отправке в Ирак воинских контингентов лишь после заявлений Блэра о том, что Хусейн располагает оружием массового поражения, которое в Ираке так и не было найдено. С сентября 2010 года власти США объявили об официальном окончании боевой операции в ближневосточном государстве.

В Лондоне в 2016 году был опубликован доклад независимой комиссии, проводившей официальное расследование британского участия в иракской кампании в 2003–2009 годах. Комиссия постановила, что правительство под руководством Блэра совершило ошибку, начав вторжение в Ирак в 2003 году. Решение о начале войны было принято на основании ошибочных разведданных и оценок, без поддержки большинства членов Совета Безопасности ООН и привело к тяжким последствиям, которые ощущаются и сегодня.

Доклад, который готовился семь лет, оказался гораздо жестче, чем ожидали СМИ, предполагавшие, что правительство Блэра обвинят лишь в использовании недостоверной информации. Однако комиссия, возглавляемая сэром Джоном Чилкотом, была более категорична в определениях, фактически обвинив кабинет министров подрыве авторитета ООН и свержении правительства страны, не представлявшей угрозы для мирового сообщества.

Сам Блэр, комментируя доклад, отверг обвинения в том, что намеренно дезинформировал кабинет министров, используя недостоверную информацию в процессе подготовке вторжения, а также заявил, что по-прежнему считает, что отстранение Саддама Хусейна от власти было необходимо.