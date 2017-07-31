На руку Москве: National Interest предсказал потери США от новых санкций

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новые антироссийские санкции грозят неприятными последствиями для самих США, считает профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент. В своей статье в National Interest она пишет, что ограничения ударят и по интересам американских и европейских компаний.
Что предполагают санкции США
Законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи уже одобрили обе палаты конгресса. Ожидается, что в ближайшее время документ подпишет президент США Дональд Трамп.
Ограничения в отношении Москвы содержат несколько пунктов. Так, сенаторы предлагают сократить максимальный срок рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.
Отдельным пунктом говорится о стремлении Штатов "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", что вызывает протесты в Европе.
"Хорошая новость для Кремля"
Стент отмечает, что новый законопроект грозит негативными последствиями не только для Москвы, но и для Вашингтона.
"В своем нынешнем виде этот законопроект бьет не только по России, но и по американским и европейским предприятиям из-за прописанных в нем ограничений, затрагивающих связанные с российскими компаниями энергетические проекты", — пояснила автор статьи.
По ее словам, в частности, это касается строительства газопровода "Северный поток — 2". Стент отмечает, что Германия, как и большинство европейских партнеров Берлина, поддерживает проект как наиболее выгодный способ обеспечить свои потребности в газе.
Оценка Москвы
О негативных последствиях новых санкций для отношений Москвы и Вашингтона предупреждал и российский МИД, в пятницу ведомство обвинило американских политиков в "крайней агрессивности".
55.5%Реакция слишком мягкая
1.5%Ответ слишком жесткий
43.1%Россия отреагировала адекватно
Москва уже приняла ответные меры в отношении США. Так, МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.
Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.
Реакция в Евросоюзе
"Американцы не могут наказывать немецкие предприятия, поскольку они ведут экономическую деятельность в другой стране", — заявила Циприс в интервью изданиям медиагруппы Funke.
Немецкая чиновница подчеркнула, что ЕС не хочет "торговой войны" и несколько раз пытался повлиять на позицию США.
"Поэтому важно, чтобы Еврокомиссия сейчас изучила ответные меры. Европа готова в короткий срок принять контрмеры", — добавила Циприс.
На прошлой неделе Financial Times сообщила, что Брюссель готовит ответ Вашингтону.
Financial Times отмечает, Брюссель намерен потребовать от Вашингтона "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут затрагивать европейские интересы.
По словам источника РИА Новости, ЕС может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков.