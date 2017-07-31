На руку Москве: National Interest предсказал потери США от новых санкций

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги США и Евросоюза перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новые антироссийские санкции грозят неприятными последствиями для самих США, считает профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент. В своей статье в National Interest она пишет, что ограничения ударят и по интересам американских и европейских компаний.

Что предполагают санкции США

Законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи уже одобрили обе палаты конгресса. Ожидается, что в ближайшее время документ подпишет президент США Дональд Трамп.

Ограничения в отношении Москвы содержат несколько пунктов. Так, сенаторы предлагают сократить максимальный срок рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Кроме того, проект предусматривает, что президент США может принять меры в отношении компаний, которые собираются вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион единовременно, а также предоставлять услуги или оказывать информационную поддержку.

Отдельным пунктом говорится о стремлении Штатов "противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2", что вызывает протесты в Европе.

"Хорошая новость для Кремля"

Стент отмечает, что новый законопроект грозит негативными последствиями не только для Москвы, но и для Вашингтона.

"В своем нынешнем виде этот законопроект бьет не только по России, но и по американским и европейским предприятиям из-за прописанных в нем ограничений, затрагивающих связанные с российскими компаниями энергетические проекты", — пояснила автор статьи.

По ее словам, в частности, это касается строительства газопровода "Северный поток — 2". Стент отмечает, что Германия, как и большинство европейских партнеров Берлина, поддерживает проект как наиболее выгодный способ обеспечить свои потребности в газе.

Оценка Москвы

"Некоторые европейские чиновники предупредили, что если США продолжат продвигать этот законопроект, ЕС может пересмотреть собственный санкционный режим, старательно разработанный вместе с администрацией Барака Обамы", — подчеркнула эксперт, добавив, что "для Кремля это будет хорошей новостью".

О негативных последствиях новых санкций для отношений Москвы и Вашингтона предупреждал и российский МИД, в пятницу ведомство обвинило американских политиков в "крайней агрессивности".

"Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. <…> Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции", — подчеркнули в МИД.

Москва уже приняла ответные меры в отношении США. Так, МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.

Реакция в Евросоюзе

Планы Вашингтона резко критикуют и в ЕС. В понедельник министр экономики и энергетики ФРГ Бригитте Циприс заявила, что законопроект о расширении санкций противоречит нормам международного права, поскольку затрагивает интересы европейских компаний.

"Американцы не могут наказывать немецкие предприятия, поскольку они ведут экономическую деятельность в другой стране", — заявила Циприс в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Немецкая чиновница подчеркнула, что ЕС не хочет "торговой войны" и несколько раз пытался повлиять на позицию США.

"Поэтому важно, чтобы Еврокомиссия сейчас изучила ответные меры. Европа готова в короткий срок принять контрмеры", — добавила Циприс.

На прошлой неделе Financial Times сообщила, что Брюссель готовит ответ Вашингтону.

По данным издания, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал рассмотреть возможные действия Брюсселя на случай, если европейские энергетические и другие компании окажутся под ударом санкций, обсуждаемых в конгрессе США.

Financial Times отмечает, Брюссель намерен потребовать от Вашингтона "публичного или письменного заявления", что новые санкции не будут затрагивать европейские интересы.

По словам источника РИА Новости, ЕС может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков.