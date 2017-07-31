Вице-президент США назвал Россию угрозой для НАТО

ТАЛЛИН, 31 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Вице-президент США Майкл Пенс, находящийся с двухдневным визитом в Таллине, заявил в понедельник, что Россия представляет угрозу для стран НАТО и США сделают все, чтобы ее предотвратить.

"Россия представляет угрозу для стран НАТО, и США сделают все, чтобы ее предотвратить. Мы твердо придерживаемся пятой статьи (устава НАТО), в соответствии с которой нападение на одного (из членов НАТО) является нападением на всех нас", — сказал Пенс в Таллине на совместной пресс-конференции с главами Эстонии, Латвии и Литвы.

Вице-президент также поблагодарил Эстонию, выполняющую требование НАТО о выделении на оборонные расходы не менее 2% от ВВП и выразил надежду, что Латвия и Литва выйдут на этот уровень в следующем году. "Мы знаем, что сильная и единая НАТО сегодня является более важной, чем когда-либо раньше после распада коммунистической системы", — отметил он.

Прежде чем покинуть Эстонию, Пенс встретится с главой Сил обороны генералом Рихо Террасом, чтобы получить обзор о деятельности направленных в страну военнослужащих НАТО. Он также выступит с речью перед эстонскими военными и военнослужащими дислоцированного в Эстонии международного батальона альянса.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве не раз подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.