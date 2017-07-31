В Турции за неделю задержали 831 человека, подозреваемых в связях с Гюленом

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Власти Турции задержали за неделю еще 831 человека, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, передает агентство Рейтер со ссылкой на МВД.

Правоохранительные органы страны за неделю также задержали 213 человек, подозреваемых в причастности к запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении министерства. Еще 46 человек были задержаны за предполагаемую причастность к террористической группировке "Исламское государство"*, восемь – по подозрению в связях с "левыми террористическими группировками".

*Террористическая организация, запрещенная в России