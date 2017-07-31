ВВС НАТО один раз за неделю сопроводили самолет из России, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 31 июл — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, один раз за неделю поднялись в международное воздушное пространство для сопровождения российского самолета, заявила в понедельник пресс-служба министерства обороны Литвы.

"С 24 по 30 июля истребители ВВС НАТО, выполняющие в балтийских странах миссию воздушной полиции, один раз поднялись над Балтийским морем в нейтральных водах для опознания и сопровождения самолета РФ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как утверждают в Минобороны Литвы, 25 июля истребители сопроводили самолет Ан-26, который летел из материковой части РФ в Калининградскую область.

"Ан-26 летел с включенными радиолокационными автоответчиками, однако без предоставленного заранее плана полета, экипаж самолета с региональным центром управления полетами связь поддерживал", — заявили в оборонном ведомстве.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств. Миссию воздушной полиции в Литве с начала мая осуществляют ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.