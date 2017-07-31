Фронтмен U2 со сцены раскритиковал власти Польши

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Лидер ирландской рок-группы U2 Боно (Пол Хьюсон) во время концерта в Амстердаме со сцены раскритиковал власти Польши, сообщают местные СМИ.

По данным газеты Rzeczpospolita , во время выступления группы, которое прошло 29 июля, на сцене появился один из фанатов, который принес с собой и развернул перед многотысячной толпой национальный флаг Польши с символом легендарного профсоюза "Солидарность" Леха Валенсы.

Боно со сцены пожелал полякам "любви и мира", а также заявил, что в Польше "у наших братьев и сестер пытаются отобрать свободу".

При этом музыкант не уточнил, о чем именно идет речь. Польские СМИ предполагают, что Боно имел в виду судебную реформу в Польше, которая стала причиной конфликта между Варшавой и международными институтами.

Отмечается, что Боно не в первый раз выступил с критикой властей Польши за время правления партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. В 2016 году, выступая перед американским сенатом, музыкант заявил, что правительства Польши и Венгрии "следуют гипернационализму".