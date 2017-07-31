МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россия ответила на американские санкции до подписания законопроекта президентом США Дональдом Трампом, поскольку считает его принятие автоматическим после решения сената, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что после того, как и конгресс, и сенат пропустили через себя этот законопроект, вы знаете, что в дальнейшем фактически автоматом и де-факто этот законопроект примет форму закона. То есть, даже если президент США это не подпишет, то это все равно примет форму закона", — сказал Песков, отвечая на вопрос о причинах ответа РФ на американские санкции, который последовал до подписания закона.

Кроме того, Песков напомнил, что ранее Вашингтон заявил, что даже если у Трампа будут замечания по поводу законопроекта о санкциях, то они будут касаться их ужесточения.

"И поэтому, собственно, нечего ждать было. Все было достаточно очевидно", — подчеркнул он.