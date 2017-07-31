В Австрии погоня за лихачом закончилась столкновением с автобусом полиции

ВЕНА, 31 июл — РИА Новости. Попытка остановить водителя автомобиля, опасно ведущего себя на трассе в Нижней Австрии, обернулась гонкой на высоких скоростях и закончилась травмами для нескольких человек, также был переломлен пополам автобус полиции, сообщает в понедельник австрийский телеканал ORF.

По данным СМИ, погоня началась на Южной автомагистрали А2, когда автомобиль задел мотоциклиста. Полицейские намеревались задержать предполагаемого нарушителя, но тот внезапно набрал скорость и скрылся с места происшествия, сообщает телеканал со ссылкой на представителя управления полиции Нижней Австрии Йоханна Баумшлагера.

На скорости 200 километров в час, которая лишь иногда снижалась до 140 километров в час, водитель автомобиля перебрался с трассы А2 на Восточную автостраду (А4) и направлялся на восток, прорвав по дороге две полицейских кордона.

Гонка закончилась около Хайнбурга серьезной аварией. Беглец на всей скорости врезался в колонну и полицейский автобус, который, по словам Баумшлагера, развалился надвое, а окрестности, по данным его коллег, теперь напоминают поле боя.

При этом телеканал сообщает о "многих пострадавших, в том числе одном легко травмированном полицейском". Сам же нарушитель получил тяжелые ранения и был доставлен в госпиталь на вертолете.

Точное количество пострадавших, а также марка машины, ее региональная принадлежность и личность лихача не уточняются.