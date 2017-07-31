Песков: США сами решат, кого сократить в своих диппредставительствах

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. США сами должны будут решить, кто из дипломатов и сотрудников диппредставительств останется работать в РФ, а кто прекратит свою деятельность, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность.

"Это выбор США. Вчера, когда Путин говорил, он, собственно, сказал, что дипломаты и технические сотрудники. Речь идет не чисто о дипломатах, конечно, такого количества дипломатов нет. Речь идет и о дипломатах, и о лицах с недипломатическим статусом, и принятых на месте — российские граждане, которые там работают", — сказал Песков, отвечая на вопрос, кто будет определять тех, кто покинет РФ, а кто останется работать.