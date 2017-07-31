Испания не признает Учредительное собрание Венесуэлы

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Испания не признает Национальное учредительное собрание Венесуэлы, выборы в которое прошли в воскресенье, говорится в заявлении испанского МИД.
В министерстве выразили сожаление, что правительство Венесуэлы провело выборы, несмотря на то, что "их не принимают большинство венесуэльцев".
Испания также предупредила, что вместе с другими странами ЕС и рядом стран Латинской Америки изучит "дополнительные меры" для "восстановления демократии и конституционности" в стране.
В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.