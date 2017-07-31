Испания не признает Учредительное собрание Венесуэлы

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

Мальчик пробегает под флагом Венесуэлы во время протестов в Каракасе. Архивное фото

МАДРИД, 31 июл – РИА Новости. Испания не признает Национальное учредительное собрание Венесуэлы, выборы в которое прошли в воскресенье, говорится в заявлении испанского МИД.

"Испания не признает Учредительное собрание, которое не было результатом широкого национального консенсуса, (не было) избрано в соответствии с демократическими правилами всеобщего, равного, правового и тайного волеизъявления. Поэтому она (Испания) не может признать или придать юридическую силу законодательным актам, которые будут исходить из этого Учредительного собрания", — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве выразили сожаление, что правительство Венесуэлы провело выборы, несмотря на то, что "их не принимают большинство венесуэльцев".

Испания также предупредила, что вместе с другими странами ЕС и рядом стран Латинской Америки изучит "дополнительные меры" для "восстановления демократии и конституционности" в стране.

Мадрид вновь призвал венесуэльские власти "начать искренний процесс переговоров" с демократическими институтами, такими как Национальная Ассамблея, которые позволят заключить "широкое соглашения в демократических рамках", обеспечивающее "принцип разделения властей, права человека и демократию".

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.