ИГ* взяло ответственность за взрыв у посольства Ирака в Кабуле

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв у посольства Ирака в Кабуле, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. На месте происшествия были слышны звуки стрельбы.

По данным телеканала Press TV, в результате взрыва пострадал один журналист. "Корреспондент иранского государственного телевидения ранен во время освещения атаки на посольство Ирака в Кабуле", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Reporter from Iran's state TV wounded while covering attack on Iraq Embassy in Kabul pic.twitter.com/8hN3EkrkVS — Press TV (@PressTV) 31 июля 2017 г.

​Как ранее сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванный источник в службе безопасности, смертник подорвал себя у входа в посольство. По словам источника, еще двое "пытаются проникнуть в здание". Он добавил, что в районе инцидента проходит эвакуация мирных жителей. В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей полиции сообщало, что у посольства взорвался заминированный автомобиль, после чего вооруженные лица попытались проникнуть в здание. По словам очевидцев, в настоящее время продолжается перестрелка.

* террористическая организация, запрещенная в России