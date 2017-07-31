КНДР достигла критической черты ракетными испытаниями, заявили в Сеуле

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Власти Южной Кореи полагают, что КНДР достигла "критической черты", проведя в конце прошлой недели очередное испытание, как утверждается, межконтинентальной баллистической ракеты, заявил глава южнокорейского правительства Ли Нак Ён.Рёнхап.
По его данным, в оборонном комитете парламента Республики Корея министру обороны страны Сон Ён Му был задан вопрос о том, что означает эта "красная линия". Министр ответил, что не Сеул устанавливал такую "линию", а президент США. Вместе с тем он сказал, что пока не может отвечать на вопрос о том, включают ли ответные меры США и Южной Кореи размещение на юге Корейского полуострове американских стратегических ядерных вооружений.