КНДР достигла критической черты ракетными испытаниями, заявили в Сеуле

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Власти Южной Кореи полагают, что КНДР достигла "критической черты", проведя в конце прошлой недели очередное испытание, как утверждается, межконтинентальной баллистической ракеты, заявил глава южнокорейского правительства Ли Нак Ён.

"К сожалению, Северная Корея лишает возможности реализовать мирную инициативу президента (Южной Кореи) Мун Чжэ Ина… Пуск МБР 28 июля подвел (КНДР) к критической точке красной черты", — приводит слова премьер-министра информационное агентство Рёнхап

По его данным, в оборонном комитете парламента Республики Корея министру обороны страны Сон Ён Му был задан вопрос о том, что означает эта "красная линия". Министр ответил, что не Сеул устанавливал такую "линию", а президент США. Вместе с тем он сказал, что пока не может отвечать на вопрос о том, включают ли ответные меры США и Южной Кореи размещение на юге Корейского полуострове американских стратегических ядерных вооружений.