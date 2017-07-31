Число жертв наводнений в индийском штате Гуджарат выросло до 216 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл — РИА Новости. По меньшей мере 216 человек стали жертвами вызванных муссонными дождями наводнений в индийском штате Гуджарат в июле, сообщили РИА Новости в региональном центре Национального управления по чрезвычайным ситуациям (NDMA).

Ранее сообщалось о 111 погибших.

"С 1 июля по сегодняшний день число жертв (наводнений в Гуджарате) составляет 216 человек. Были спасены 18 тысяч человек, эвакуированы (из низменных районов) 112 тысяч человек", — рассказал по телефону представитель центра NDMA.

Ситуация в Гуджарате усугубилась на прошлой неделе, когда в штате несколько дней непрерывно шли дожди. В настоящее время погодные условия в штате наладились, вода уходит из затопленных районов, в связи с чем спасатели находят все больше жертв. Так, на прошлой неделе в деревне Кхария наиболее пострадавшего округа Банаскантха спасатели нашли тела сразу 17 погибших из одной семьи.

Главный министр штата Виджай Рупани, который в настоящее время находится в Банаскантхе и лично контролирует ход спасательных и восстановительных работ, лично встретился с родственниками трагически погибшей семьи. По его оценкам, наводнения в текущем году стали самыми разрушительными за последние 17 лет. Он также встретился с фермерами, которые столкнулись с трудностями в текущей посевной кампании, и пообещал оказать им помощь для возобновления сельскохозяйственных работ.

Наводнения являются одной из самых опасных природных стихий по числу жертв в Индии. Так, метеорологический департамент Индии в январе сообщил, что в целом за 2016 год около 1,6 тысячи человек стали жертвами суровых погодных условий и стихийных бедствий. Больше всего людей — около 700 человек — погибли из-за жары, которая устанавливается в Индии, как правило, в апреле-июне. Вторым по смертности природным явлением стали наводнения, вызванные дождями — около 475 погибших. Еще около 415 человек погибли от ударов молний в предмуссонный и муссонный сезоны.