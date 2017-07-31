Макфол рассказал, чем для россиян может обернуться ответ Москвы на санкции

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол предупредил россиян о возможных трудностях с получением американских виз в том случае, если Москва сократит численность американских дипломатов на территории страны.

"Если эти сокращения окажутся правдой, россиянам стоит быть готовыми к тому, что виз в США им придется ждать неделями, а и то и месяцами", — пишет на своей странице в Twitter.

If these cuts are real, Russians should expect to wait weeks if not months to get visas to come to US. https://t.co/YbyWsUJNJS — Michael McFaul (@McFaul) July 30, 2017

​В другом твите Макфол выразил сомнение в том, что в России работают 755 американских дипломатов — именно на столько человек, по словам Владимира Путина, будет сокращена дипмиссия США.

Сокращение количества американских дипломатов и запрет на использование посольской дачи в Серебряном Бору — ответная мера Москвы на американский законопроект о санкциях, одобренный в обеих палатах конгресса.

Госдепартамент США уже отреагировал на решение России, назвав принятые меры "неоправданными" и пригрозив собственным ответом на них.