Силовики более 60 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 31 июл — РИА Новости. Украинские силовики более 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 62 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 23 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель командования ДНР.