Самолет "Эйр Астаны" вернулся в Алма-Ату из-за столкновения с птицей

АЛМА-АТА, 31 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Эйр Астана", выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата – Актау (на западе Казахстана), был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей, сообщил в понедельник департамент по корпоративным коммуникациям авиаперевозчика.

"Воздушное судно авиакомпании "Эйр Астана" Airbus A321, выполнявшее рейс КС 884 по маршруту Алматы – Актау, столкнулось с птицей во время взлета. Самолет вылетел из Алматы в 22 часа 25 минут (воскресенья — ред. 19.25 мск). В целях безопасности полета экипаж принял решение о возврате авиалайнера в аэропорт вылета. В 23 часа 40 минут (20.40 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту Алматы", — говорится в сообщении авиакомпании.

После посадки инженеры авиакомпании провели инспекцию воздушного судна, по результатам которой было установлено, что оно находится в исправном состоянии. После этого самолет вылетел в Актау в 00.55 понедельника (21.55 мск воскресенья).

По данным авиакомпании, столкновения с птицами являются серьезной угрозой безопасности полетов. С начала 2017 года в аэропорту Алма-Аты зарегистрировано семь случаев столкновения воздушных судов с птицами, один самолет получил повреждения: в носовой части и на правом предкрылке воздушного судна образовались вмятины.