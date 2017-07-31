Армия Филиппин взяла под контроль ведущий к позициям боевиков в Марави мост

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Филиппинским военным удалось взять под контроль мост, ведущий к основным позициям боевиков-исламистов, захвативших город Марави на юге страны, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил в понедельник представитель армии Филиппин бригадный генерал Реституто Падилла, на прошлой неделе военные взяли под свой контроль мост Мапанди, ведущий к торговому центру города. По сведению военных, порядка 40-60 боевиков продолжают удерживать до 100 заложников, большая часть из которых содержатся в мечети.

Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился в первую очередь убедиться в безопасности пленных и пока не начинать наступление на боевиков.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

* Террористическая организация, запрещенная в России