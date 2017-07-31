В Южной Корее опасаются новых провокаций со стороны КНДР

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея не исключает возможности "провокаций" со стороны КНДР в виде дополнительных ракетных пусков и проведения шестого ядерного испытания, передает из Сеула информационное агентство Рёнхап.
Согласно докладу, ядерное испытание КНДР может быть проведено на полигоне близ поселка Пхунгери.
В этом месяце Северная Корея провела два испытания баллистических ракет, как утверждается, дальнего радиуса действия. Теперь, как опасаются эксперты в Южной Корее, Пхеньян может продемонстрировать, что обладает уменьшенным зарядом для ядерных боеголовок, которыми могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты.
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