США увеличат военное присутствие в Литве во время учений РФ и Белоруссии

Солдаты армии США во время торжественной церемонии встречи на литовской военно-воздушной базе Шяуляй. 26 апреля 2014

Солдаты армии США во время торжественной церемонии встречи на литовской военно-воздушной базе Шяуляй. 26 апреля 2014

ВИЛЬНЮС, 31 июл — РИА Новости. На время белорусско-российских учений "Запад-2017" США увеличат военное присутствие в Литве, заявила президент страны Даля Грибаускайте.

"Во время учений "Запад" здесь будет дислоцировано больше и военнослужащих США и техники и кораблей, и воздушная полиция будет увеличена вдвое", — сказала она в видеоинтервью.

По словам Грибаускайте, такие меры показывают "особое внимание", которое Вашингтон уделяет региону.

Сейчас миссию воздушной полиции в Литве выполняют четыре польских истребителя F-16. Как отметила литовский президент, в начале осени на авиабазу в Шяуляй прибудут самолеты ВВС США.

Учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с маневрами. Так, в литовском минобороны подготовили отчет об угрозах нацбезопасности, в котором особую роль занимают именно предстоящие учения. В Минске доклад назвали домыслом и отказались его комментировать. В Кремле подчеркнули, что заявление литовских спецслужб — проявление тотальной русофобии, навязываемой извне.

Позднее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что после переговоров с белорусским коллегой в Минске получил все ответы по поводу "Запада-2017". При это в американском госдепартаменте российско-белорусские учения назвали "обычным делом".