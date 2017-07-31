Венесуэла открыла путь к реформе конституции через протесты и гибель людей

Мужчина с щитом Больше никаких смертей во время простестов в Каракасе, Венесуэла. 30 июля 2017

Мужчина с щитом Больше никаких смертей во время простестов в Каракасе, Венесуэла. 30 июля 2017

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы состоялись: теперь через этот орган власти может начаться процесс изменений в конституции и системе управления государством.

Выборы прошли в атмосфере массовых протестов и гибели людей. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура при этом сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.

Как бы то ни было, власти признали выборы состоявшимися. А это значит, что уже со 2 августа 545 членов национального учредительного собрания могут приступить к работе по изменению нынешней системы управления Венесуэлой.

Скорее всего, именно собрание – видимо, временно — получит теперь почти всю полноту законодательной власти, которой уже сейчас решением верховного суда лишена оппозиционная Национальная ассамблея. Также эксперты ожидают реформирования генеральной прокуратуры, ставшей в последние месяцы непримиримым противником президента Мадуро.

Последнее подтвердил и сам Мадуро, заявивший на митинге своих сторонников, что одной из первых мер должно стать реформирование генеральной прокуратуры с помощью национального учредительного собрания.

Действующая конституция Венесуэлы образца 1999 года была одобрена на общенациональном референдуме. Причем голосование состоялась два раза: сначала в апреле гражданам был предложен вопрос, согласны ли они созвать учредительное собрание для модификации прежнего основного закона, а затем, в декабре того же года, референдум проводился уже для одобрения новой конституции. Этот шаг стал одной из первых мер, предпринятых пришедшим тогда к власти президентом Уго Чавесом.

В этот раз президент Мадуро пошел по другому пути, просто объявив о созыве национального учредительного собрания. Это и вызвало протест оппозиции, считающей, что речь идет о нарушении конституции, и призвавшей своих сторонников не участвовать в голосовании.

С апреля оппозиция выводит своих сторонников на улицы в знак протеста против действий властей. По последним данным СМИ, в результате протестов в общей сложности погибли более 120 человек. Перед голосованием в воскресенье МВД запретило протестные акции под угрозой длительного тюремного заключения, но это не остановило противников Мадуро, и акции продолжились.

В случае дальнейшего развития истории с изменением конституции власти Венесуэлы рискуют встретить серьезные проблемы во взаимоотношениях с другими странами. Дипломатические ведомства таких стран, как Перу, Колумбия, Аргентина, Мексика, Панама уже заявили, что не признают результатов выборов, а значит, и легитимности действий правительства Венесуэлы.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала выборы в национальное учредительное собрание "фиктивными" и приближающими страну к диктатуре. Однако сам Мадуро в довольно грубой форме заявил на вечернем митинге, что его мало волнует, что думает Трамп, потому что Трамп не отдает приказы в Венесуэле. При этом Мадуро называл американского коллегу "императором".

Перу уже созвало встречу стран региона на 8 августа специально для обсуждения вопроса о ситуации в Венесуэле. Южноамериканский общий рынок (Меркосур), который ранее временно приостановил членство Венесуэлы, теперь, по словам главы МИД Парагвая Эладио Лоисаги, может рассмотреть вопрос об окончательном исключении государства из своих рядов за нарушение демократического порядка.

Однако это не останавливает сторонников Мадуро от проявления радости: вечером в воскресенье в Каракасе на праздничном митинге-концерте его участники говорили о настоящей "бане радости", в которую они погрузились по итогам голосования.

Но не все в Венесуэле разделяют это ликование. Один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес, называющий выборы обманом и мошенничеством, уже пообещал продолжить протестные акции и после созыва собрания – причем прямо с полудня понедельника.