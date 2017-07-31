США
31.0731 июля09:56МСК
USD59.54+0.13
EUR69.68+0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Венесуэла открыла путь к реформе конституции через протесты и гибель людей

Сюжет:
Протесты в Венесуэле (49)
08:5731.07.2017
02840
© REUTERS / Christian VeronМужчина с щитом Больше никаких смертей во время простестов в Каракасе, Венесуэла. 30 июля 2017Мужчина с щитом Больше никаких смертей во время простестов в Каракасе, Венесуэла. 30 июля 2017
© REUTERS / Christian Veron

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы состоялись: теперь через этот орган власти может начаться процесс изменений в конституции и системе управления государством.

Сторонники оппозиции на баррикадах, в то время как в Каракасе проводятся выборы в Учредительное собрание. 30 июля 2017
© REUTERS / Christian Veron
В Венесуэле расследуют гибель десяти человек в день выборов
Выборы прошли в атмосфере массовых протестов и гибели людей. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек. Генпрокуратура при этом сообщила о гибели 10 человек только в воскресенье.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.

Как бы то ни было, власти признали выборы состоявшимися. А это значит, что уже со 2 августа 545 членов национального учредительного собрания могут приступить к работе по изменению нынешней системы управления Венесуэлой.

Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
Постпред США при ООН: выборы в Венесуэле приближают страну к диктатуре
Скорее всего, именно собрание – видимо, временно — получит теперь почти всю полноту законодательной власти, которой уже сейчас решением верховного суда лишена оппозиционная Национальная ассамблея. Также эксперты ожидают реформирования генеральной прокуратуры, ставшей в последние месяцы непримиримым противником президента Мадуро.

Последнее подтвердил и сам Мадуро, заявивший на митинге своих сторонников, что одной из первых мер должно стать реформирование генеральной прокуратуры с помощью национального учредительного собрания.

Действующая конституция Венесуэлы образца 1999 года была одобрена на общенациональном референдуме. Причем голосование состоялась два раза: сначала в апреле гражданам был предложен вопрос, согласны ли они созвать учредительное собрание для модификации прежнего основного закона, а затем, в декабре того же года, референдум проводился уже для одобрения новой конституции. Этот шаг стал одной из первых мер, предпринятых пришедшим тогда к власти президентом Уго Чавесом.

Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
© AP Photo / Fernando Llano
Генпрокурор Венесуэлы предупредила об угрозе тоталитаризма в стране
В этот раз президент Мадуро пошел по другому пути, просто объявив о созыве национального учредительного собрания. Это и вызвало протест оппозиции, считающей, что речь идет о нарушении конституции, и призвавшей своих сторонников не участвовать в голосовании.

С апреля оппозиция выводит своих сторонников на улицы в знак протеста против действий властей. По последним данным СМИ, в результате протестов в общей сложности погибли более 120 человек. Перед голосованием в воскресенье МВД запретило протестные акции под угрозой длительного тюремного заключения, но это не остановило противников Мадуро, и акции продолжились.

В случае дальнейшего развития истории с изменением конституции власти Венесуэлы рискуют встретить серьезные проблемы во взаимоотношениях с другими странами. Дипломатические ведомства таких стран, как Перу, Колумбия, Аргентина, Мексика, Панама уже заявили, что не признают результатов выборов, а значит, и легитимности действий правительства Венесуэлы.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала выборы в национальное учредительное собрание "фиктивными" и приближающими страну к диктатуре. Однако сам Мадуро в довольно грубой форме заявил на вечернем митинге, что его мало волнует, что думает Трамп, потому что Трамп не отдает приказы в Венесуэле. При этом Мадуро называл американского коллегу "императором".

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : AgnosticPreachersKid
США продолжат принимать меры против "архитекторов авторитаризма" в Каракасе
Перу уже созвало встречу стран региона на 8 августа специально для обсуждения вопроса о ситуации в Венесуэле. Южноамериканский общий рынок (Меркосур), который ранее временно приостановил членство Венесуэлы, теперь, по словам главы МИД Парагвая Эладио Лоисаги, может рассмотреть вопрос об окончательном исключении государства из своих рядов за нарушение демократического порядка.

Однако это не останавливает сторонников Мадуро от проявления радости: вечером в воскресенье в Каракасе на праздничном митинге-концерте его участники говорили о настоящей "бане радости", в которую они погрузились по итогам голосования.

Но не все в Венесуэле разделяют это ликование. Один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес, называющий выборы обманом и мошенничеством, уже пообещал продолжить протестные акции и после созыва собрания – причем прямо с полудня понедельника.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена