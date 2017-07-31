Венесуэла открыла путь к реформе конституции через протесты и гибель людей

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы состоялись: теперь через этот орган власти может начаться процесс изменений в конституции и системе управления государством.
По официальным данным национального избирательного совета, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,53% избирателей. Однако эти цифры оспаривает оппозиция, в течение дня публиковавшая десятки фотографий с пустых избирательных участков в разных регионах страны. По данным противников президента Николаса Мадуро, около 90% имеющих право голоса не пришли на выборы, хотя власти даже продлили на час работу участков.
Как бы то ни было, власти признали выборы состоявшимися. А это значит, что уже со 2 августа 545 членов национального учредительного собрания могут приступить к работе по изменению нынешней системы управления Венесуэлой.
Последнее подтвердил и сам Мадуро, заявивший на митинге своих сторонников, что одной из первых мер должно стать реформирование генеральной прокуратуры с помощью национального учредительного собрания.
Действующая конституция Венесуэлы образца 1999 года была одобрена на общенациональном референдуме. Причем голосование состоялась два раза: сначала в апреле гражданам был предложен вопрос, согласны ли они созвать учредительное собрание для модификации прежнего основного закона, а затем, в декабре того же года, референдум проводился уже для одобрения новой конституции. Этот шаг стал одной из первых мер, предпринятых пришедшим тогда к власти президентом Уго Чавесом.
С апреля оппозиция выводит своих сторонников на улицы в знак протеста против действий властей. По последним данным СМИ, в результате протестов в общей сложности погибли более 120 человек. Перед голосованием в воскресенье МВД запретило протестные акции под угрозой длительного тюремного заключения, но это не остановило противников Мадуро, и акции продолжились.
В случае дальнейшего развития истории с изменением конституции власти Венесуэлы рискуют встретить серьезные проблемы во взаимоотношениях с другими странами. Дипломатические ведомства таких стран, как Перу, Колумбия, Аргентина, Мексика, Панама уже заявили, что не признают результатов выборов, а значит, и легитимности действий правительства Венесуэлы.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала выборы в национальное учредительное собрание "фиктивными" и приближающими страну к диктатуре. Однако сам Мадуро в довольно грубой форме заявил на вечернем митинге, что его мало волнует, что думает Трамп, потому что Трамп не отдает приказы в Венесуэле. При этом Мадуро называл американского коллегу "императором".
Однако это не останавливает сторонников Мадуро от проявления радости: вечером в воскресенье в Каракасе на праздничном митинге-концерте его участники говорили о настоящей "бане радости", в которую они погрузились по итогам голосования.
Но не все в Венесуэле разделяют это ликование. Один из лидеров оппозиции Энрике Каприлес, называющий выборы обманом и мошенничеством, уже пообещал продолжить протестные акции и после созыва собрания – причем прямо с полудня понедельника.