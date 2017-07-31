"Неоправданная мера": госдеп отреагировал на высылку дипломатов из России

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В США прокомментировали решение Москвы сократить американский дипломатический персонал в России. В госдепе это назвали "неоправданной мерой", которая "вызывает сожаление".
В субботу официальный представитель госдепа Хизер Науэрт заявила в интервью Washington Post, что США "глубоко разочарованы и протестуют" в связи с решением Москвы. По ее словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон и посол Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.
Ответные меры Москвы
Новый пакет ограничений может стать самым масштабным с начала 2014 года. Документ в основном касается российского энергетического сектора.
В российском МИД заявили, что планы США подтверждает "крайнюю агрессивность" Вашингтона в международных делах.
"Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. <…> Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.
Сколько американских дипломатов покинут Россию
О деталях российского ответа в воскресенье рассказал президент Владимир Путин. По его словам, Вашингтону предстоит сократить свой дипломатический персонал на 755 человек.
Путин не исключил, что Москва может принять и другие меры.
"У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой", — отметил президент.
"Восстановление паритета"
"Первая часть этих мер вводится 1 сентября. И количество персонала, работающего в посольстве, генеральных консульствах США в Российской Федерации с этого момента не должно превысить 455 человек. Это то количество, которое Российская Федерация в настоящее время имеет в своих загранучреждениях в Соединенных Штатах Америки. То есть, мы восстанавливаем паритет, который на протяжении долгого времени нарушался американцами и, по большому счету, был несправедливым. Такое состояние для нас неприемлемо. Мы это дело изменили", — пояснил дипломат журналистам.
Замглавы внешнеполитического ведомства также не исключил, что Москва может ввести новые ограничений в отношении Вашингтона.
"Мы будем смотреть, что можно предпринять, следует ли это делать, в каких областях и так далее. То есть, "tool box", по-английски — набор инструментов в коробке, который у нас имеется, для того, чтобы как-то отреагировать на происходящее", — добавил замглавы МИД.