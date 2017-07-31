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В мире

"Неоправданная мера": госдеп отреагировал на высылку дипломатов из России

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (38)
08:3931.07.2017
(обновлено: 08:44 31.07.2017)
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© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В США прокомментировали решение Москвы сократить американский дипломатический персонал в России. В госдепе это назвали "неоправданной мерой", которая "вызывает сожаление".

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Фото : U.S. State Department
Глубоко разочарованы: США выразили России протест из-за ответа на санкции
"Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем", — сообщил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства США.

В субботу официальный представитель госдепа Хизер Науэрт заявила в интервью Washington Post, что США "глубоко разочарованы и протестуют" в связи с решением Москвы. По ее словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон и посол Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Ответные меры Москвы

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Не оставили выбора: Трамп готов подписать закон о новых санкциях против РФ
Решение о высылке американских дипломатов из России стало ответом на законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, который уже одобрили в конгрессе. В ближайшее время документ должен подписать Дональд Трамп.

Новый пакет ограничений может стать самым масштабным с начала 2014 года. Документ в основном касается российского энергетического сектора.

В российском МИД заявили, что планы США подтверждает "крайнюю агрессивность" Вашингтона в международных делах.

"Прикрываясь своей "исключительностью", США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств. <…> Соединенные Штаты под абсолютно надуманным предлогом вмешательства России в их внутренние дела настойчиво проводят одну за другой грубые антироссийские акции", — подчеркнули в ведомстве.

Дача в Серебряном бору, ранее предоставленная посольству США в России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Съемочные группы дежурят около дачи посольства США в Серебряном Бору
МИД предложил Вашингтону до сентября сократить численность дипперсонала в России. США смогут оставить в стране 455 сотрудников посольства и консульств — именно столько российских дипломатов работают в Штатах.

Кроме того, американское посольство с августа не сможет использовать дачу в Серебряном Бору и склады на Дорожной улице в Москве.

Сколько американских дипломатов покинут Россию

О деталях российского ответа в воскресенье рассказал президент Владимир Путин. По его словам, Вашингтону предстоит сократить свой дипломатический персонал на 755 человек.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Милонов предложил создать музей холодной войны в зданиях, используемых США
"С точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — заявил российский лидер в интервью, текст которого опубликован на сайте "Вести.ру".

Путин не исключил, что Москва может принять и другие меры.

"У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой", — отметил президент.

"Восстановление паритета"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Россия надеется, что круг взаимных мер с США остановится, заявил Рябков
Комментируя решение Москвы, замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ответные меры восстанавливают паритет, который нарушался американцами.

"Первая часть этих мер вводится 1 сентября. И количество персонала, работающего в посольстве, генеральных консульствах США в Российской Федерации с этого момента не должно превысить 455 человек. Это то количество, которое Российская Федерация в настоящее время имеет в своих загранучреждениях в Соединенных Штатах Америки. То есть, мы восстанавливаем паритет, который на протяжении долгого времени нарушался американцами и, по большому счету, был несправедливым. Такое состояние для нас неприемлемо. Мы это дело изменили", — пояснил дипломат журналистам.

Замглавы внешнеполитического ведомства также не исключил, что Москва может ввести новые ограничений в отношении Вашингтона.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев запросит статистику по американским программам содействия России
"Мы не исключаем для себя никаких шагов для того, чтобы, скажем так, привести в чувство зарвавшихся русофобов, которые сейчас задают тон на Капитолийском холме, прежде всего, и диктуют подобного рода решения", — сказал Рябков журналистам, отметив, что дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Вашингтона на уже принятые меры.

"Мы будем смотреть, что можно предпринять, следует ли это делать, в каких областях и так далее. То есть, "tool box", по-английски — набор инструментов в коробке, который у нас имеется, для того, чтобы как-то отреагировать на происходящее", — добавил замглавы МИД.

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В мире
Комментарии
18 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
chaykaln
Однако, не понравился предложенный ими способ дружбы. Вообще непонятно: у них там анархия что ли? Зачем им вообще тогда президент вместе с администрацией?
08:46
31.07.2017
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uchastok005
Ждем подвизгиваний "Эха Госдепа")))))) В.В жми! Не дай русофобам осуществить свою мечту и развязать Третью Мировую.
08:59
31.07.2017
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