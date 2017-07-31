В ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"За минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики были выпущены 36 мин. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Калиново, Желобок, Сокольники, Славяносербск.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по их позициям, четверо военных получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции.

"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения", — сообщает пресс-центр в соцсети Facebook.

Как отмечается, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении, где огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия по позициям силовиков в Новоалександровке, Новотошковском и Станице Луганской.

Кроме того, на донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции силовиков в районе Зайцево и шахты "Бутовская". По информации силовиков, на мариупольском направлении обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра по их позициям в Павлополе и Гнутово.