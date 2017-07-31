В ЛНР заявили о восьми обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 31 июл — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
По данным ведомства, всего по территории республики были выпущены 36 мин. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Калиново, Желобок, Сокольники, Славяносербск.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по их позициям, четверо военных получили ранения, сообщает пресс-центр военной операции.
"За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий четверо украинских военных получили ранения", — сообщает пресс-центр в соцсети Facebook.
Кроме того, на донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции силовиков в районе Зайцево и шахты "Бутовская". По информации силовиков, на мариупольском направлении обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра по их позициям в Павлополе и Гнутово.