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В мире

Китайские ВВС заявили о намерении развивать отношения с коллегами из России

07:4131.07.2017
011900
© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фотоСамолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай придает большое значение отношениям с Воздушно-космическими силами России и готов всесторонне их развивать, заявил командующий ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-майор Ма Сяотянь на церемонии открытия конкурса "Авиадартс".

Китайское военное судно Хэфей в Северном море. Архивное фото.
© Фото : Koninklijke Marine
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"Китай придает большое значение развитию отношений с ВКС РФ и готов к организации дальнейших двусторонних обменов и сотрудничества в разных областях, включая проведение совместных тренировок, сотрудничество в сфере противоракетной обороны, материально-технического обеспечения", — заявил Ма Сяотянь, слова которого опубликованы в понедельник на сайте оборонного ведомства КНР.

Международные соревнования "Авиадартс" впервые проводятся на территории КНР. В этом году за право называться лучшими соревнуются наиболее подготовленные летчики двух стран — Китая и России. В программу конкурса включены восемь номинаций, насыщенные сложными элементами пилотирования, навигации, стрельбами и специальными заданиями для различных родов авиации.

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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На церемонии открытия в воскресенье присутствовал также главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

Ма Сяотянь подчеркнул, что "Китай и Россия являются дружественными соседями и играют важную роль на мировой арене, и в нынешней сложной и изменчивой ситуации в структуре международных отношений, обе страны имеют общие интересы и стратегические потребности".

"Вооруженные силы РФ и КНР имеют тесное и долгосрочное сотрудничество, поддерживают визиты на высоком уровне, проводят совместные учения, международные состязания, а также взаимодействуют в различных профессиональных областях", — резюмировал Ма Сяотянь.

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