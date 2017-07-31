Китайские ВВС заявили о намерении развивать отношения с коллегами из России

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай придает большое значение отношениям с Воздушно-космическими силами России и готов всесторонне их развивать, заявил командующий ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-майор Ма Сяотянь на церемонии открытия конкурса "Авиадартс".

"Китай придает большое значение развитию отношений с ВКС РФ и готов к организации дальнейших двусторонних обменов и сотрудничества в разных областях, включая проведение совместных тренировок, сотрудничество в сфере противоракетной обороны, материально-технического обеспечения", — заявил Ма Сяотянь, слова которого опубликованы в понедельник на сайте оборонного ведомства КНР.

Международные соревнования "Авиадартс" впервые проводятся на территории КНР. В этом году за право называться лучшими соревнуются наиболее подготовленные летчики двух стран — Китая и России. В программу конкурса включены восемь номинаций, насыщенные сложными элементами пилотирования, навигации, стрельбами и специальными заданиями для различных родов авиации.

На церемонии открытия в воскресенье присутствовал также главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

Ма Сяотянь подчеркнул, что "Китай и Россия являются дружественными соседями и играют важную роль на мировой арене, и в нынешней сложной и изменчивой ситуации в структуре международных отношений, обе страны имеют общие интересы и стратегические потребности".

"Вооруженные силы РФ и КНР имеют тесное и долгосрочное сотрудничество, поддерживают визиты на высоком уровне, проводят совместные учения, международные состязания, а также взаимодействуют в различных профессиональных областях", — резюмировал Ма Сяотянь.