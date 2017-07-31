США и Япония договорились об усилении давления на КНДР

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились в ходе телефонного разговора, что будут усиливать давление на КНДР и призывать к подобной стратегии другие страны, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Белого дома.

"Лидеры согласились в том, что Северная Корея является большой и растущей прямой угрозой Соединенным Штатам, Японии, Республике Корея и другим странам, ближним и дальним. Президент Трамп и премьер-министр Абэ выразили приверженность усилению экономического и дипломатического давления на Северную Корею, а также тому, чтобы убедить другие страны последовать их примеру", — говорится в сообщении Белого дома.

Трамп также выразил "железные" обязательства по защите Японии и Южной Кореи, сообщили в Белом доме.

Разговор Трампа и Абэ прошел после второго по счету испытания КНДР баллистической межконтинентальной ракеты. По оценкам военных разных стран, ракета пролетела около 1000 километров и упала в Японское море.