В выборах нацсобрания в Венесуэле приняли участие 41,5% избирателей

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Участие избирателей в выборах национального учредительного собрания Венесуэлы составило 41,53%, или более 8 миллионов человек, сообщила в воскресенье вечером глава национального избирательного совета страны Тибисай Лусена.

"Это очень позитивный результат, выиграл мир, а когда выигрывает мир, выигрывает и Венесуэла", — заявила Лусена на пресс-конференции по итогам голосования, транслировавшейся на сайте совета.

Всего в Венесуэле зарегистрированы 19,4 миллиона избирателей. При этом на организованном в середине июля оппозицией неофициальном референдуме порядка 7,5 миллиона человек высказались против проведения выборов в учредительное собрание.

Национальное учредительное собрание должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже поздравил народ страны с состоявшимися выборами. "Единый народ никогда не победить (El pueblo unido jamas sera vencido)", — приветствовал он собравшихся на одной из площадях Каракаса людей словами известной песни времен военного переворота в Чили 1973 года. Собравшиеся на митинге ответили ему этими же словами. "Мы готовы к миру, но готовы выдержать и войну", – сказал Мадуро.