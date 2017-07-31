В выборах нацсобрания в Венесуэле приняли участие 41,5% избирателей

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Участие избирателей в выборах национального учредительного собрания Венесуэлы составило 41,53%, или более 8 миллионов человек, сообщила в воскресенье вечером глава национального избирательного совета страны Тибисай Лусена.
Всего в Венесуэле зарегистрированы 19,4 миллиона избирателей. При этом на организованном в середине июля оппозицией неофициальном референдуме порядка 7,5 миллиона человек высказались против проведения выборов в учредительное собрание.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже поздравил народ страны с состоявшимися выборами. "Единый народ никогда не победить (El pueblo unido jamas sera vencido)", — приветствовал он собравшихся на одной из площадях Каракаса людей словами известной песни времен военного переворота в Чили 1973 года. Собравшиеся на митинге ответили ему этими же словами. "Мы готовы к миру, но готовы выдержать и войну", – сказал Мадуро.