В Венесуэле расследуют гибель десяти человек в день выборов

Сторонники оппозиции на баррикадах, в то время как в Каракасе проводятся выборы в Учредительное собрание. 30 июля 2017

Сторонники оппозиции на баррикадах, в то время как в Каракасе проводятся выборы в Учредительное собрание. 30 июля 2017

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Венесуэлы начала расследование по факту гибели 10 человек в день выборов в национальное учредительное собрание, проинформировало в воскресенье вечером ведомство.

Ранее депутат Национальной ассамблеи Энри Рамос сообщал, что за последние два дня в общей сложности в стране в протестах были убиты 16 человек.

"Генеральная прокуратура расследует убийства 10 человек, произошедшие в это воскресенье, 30 июля", — говорится в сообщении ведомства. Преступления были зарегистрированы в штатах Лара, Мерида, Сукре, Тачира и Сулия. Среди погибших – два подростка в возрасте 13 и 17 лет, а также один сотрудник национальной боливарианской гвардии.

Национальное учредительное собрание должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.