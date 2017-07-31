Крупного китайского чиновника подозревают в коррупции

ПЕКИН, 31 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины сообщила в понедельник о начале расследования в отношении экс-главы государственного управления по контролю за безопасностью на производстве Ян Хуаньнина, говорится на сайте ведомства.

"Ян Хуаньнин серьезно нарушил партийную дисциплину и партийные принципы", — отмечается в заявлении, такая формулировка обычно используется для антикоррупционных дел.

По данным комиссии, он "использовал свое служебное положение ради личной выгоды".

Ян Хуаньнин был переведен с занимаемого поста на неуправленческую должность.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. Китай стремится к созданию глобальной сети антикоррупционного сотрудничества и рассматривает вопрос о разработке законодательных актов, касающихся международной правовой помощи в уголовных делах. В настоящее время официальный Пекин ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции беглых чиновников.