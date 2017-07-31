Перу созывает встречу стран региона для обсуждения ситуации в Венесуэле

Врыв на улице Каракаса в день выборов в Венесуэле. 30 июля 20107

Врыв на улице Каракаса в день выборов в Венесуэле. 30 июля 20107

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Перу созывает встречу стран региона в связи с ситуацией, сложившейся в Венесуэле после выборов в национальное учредительное собрание, сообщил в воскресенье перуанский МИД.

"Перед лицом ситуации, созданной выборами в национальное учредительное собрание и ее ударом по демократии в Венесуэле, Перу пригласило на встречу министров иностранных дел в здание нашего МИД 8 августа, чтобы оценить ситуацию в этой стране", – говорится в сообщении ведомства.

По данным МИД, предполагается присутствие представителей Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы и Парагвая.

Национальное учредительное собрание должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.