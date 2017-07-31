Перу созывает встречу стран региона для обсуждения ситуации в Венесуэле

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Перу созывает встречу стран региона в связи с ситуацией, сложившейся в Венесуэле после выборов в национальное учредительное собрание, сообщил в воскресенье перуанский МИД.
По данным МИД, предполагается присутствие представителей Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы и Парагвая.
Национальное учредительное собрание должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию Венесуэлы. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум.