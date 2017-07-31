МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Длинные очереди выстроились в основных аэропортах Австралии из-за усиленных мер безопасности, пишет издание Huffington Post Australia.

Как отмечает газета, хуже всего дела обстоят в международном аэропорту Сиднея, где людям приходится ждать даже на улице. Меры безопасности в этом аэропорту были повышены еще в четверг, однако в воскресенье дополнительные проверки и усиленные наряды полиции можно было наблюдать и в основных аэропортах по всей Австралии.

Подобные действия правоохранителей стали реакцией на проводившуюся в субботу контртеррористическую операцию в Сиднее. Сообщалось, что правоохранительным органам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете. Были задержаны четыре человека. По предварительным данным, они планировали использовать взрывное устройство.

Газета The Australian писала, что подозреваемые в подготовке теракта в одном из самолетов в аэропорту Сиднея собирались отравить пассажиров сернистым газом.

По мнению властей, теракт был спланирован боевиками "Исламского государства"* в Сирии. Полиция утверждает, что подозреваемым не хватило бы знаний и возможностей для создания такого сложного устройства самостоятельно. Предполагается, что оно создавалось под непосредственным руководством боевиков ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.