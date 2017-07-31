Япония и США договорились о новых мерах в ответ на ракетные испытания КНДР

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония и США договорились принять дополнительные меры в области безопасности в связи с непрекращающимися ракетными испытаниями КНДР, заявил в понедельник журналистам глава японского правительства Синдзо Абэ после телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

"Вместе с президентом Трампом мы пришли к полному согласию в понимании того, что необходимы дополнительные действия", — заявил Абэ в эфире телеканала NHK

"Впредь в тесном сплочении Японии и США мы будем принимать конкретные меры для повышения мощи системы обороны, для противодействия угрозе Северной Кореи и приложим все усилия для обеспечения безопасности граждан", — сказал Абэ.

По его словам, он высоко оценивает подтверждение Трампом обязательств США по защите союзников.

Как сообщалось ранее, Абэ также призвал международное сообщество, прежде всего Китай и Россию, "со всей серьезностью осознать суровую действительность и усилить давление" на КНДР.