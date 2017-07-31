Число погибших в Венесуэле увеличилось до 16 человек за два дня

Мужчина с щитом Больше никаких смертей во время простестов в Каракасе, Венесуэла. 30 июля 2017

Мужчина с щитом Больше никаких смертей во время простестов в Каракасе, Венесуэла. 30 июля 2017

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. За два дня в Венесуэле, где в воскресенье проходят выборы в национальное учредительное собрание, погибли в ходе протестов 16 человек, сообщил депутат Национальной ассамблеи Энри Рамос.

Ранее была информация о 13 погибших.

"Эти ужасно негативные дни принесли тяжелый итог – 16 венесуэльцев убиты", — написал Рамос в своем микроблоге в Twitter. При этом власти в лице мэра Каракаса Хорхе Родригеса ранее отрицали гибель людей в течение дня выборов.

Также Рамос сообщил, что участие в выборах составило, по данным оппозиции, около 2,5 миллиона человек из 19,4 миллиона зарегистрированных избирателей. "Воздержались 88% (избирателей)", — уточнил депутат.

Официальных данных о том, сколько венесуэльцев приняли участие в голосовании, пока нет. При этом первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил о рекордном участии граждан в выборах членов национального учредительного собрания.

Национальное учредительное собрание должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.