В Венесуэле заявили о рекордном участии граждан в выборах

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил о рекордном участии граждан в выборах членов национального учредительного собрания.

"Подведение итогов голосования – это не в нашей зоне ответственности, это вопрос национального избирательного совета, однако я гарантирую, что оно было рекордным. Рекордное участие", — заявил Кабельо на пресс-конференции в Каракасе, транслировавшейся по государственному телевидению. Он сообщил также, что собрание начнет работу в течение максимум 72 часов после выборов. Ранее венесуэльская оппозиция заявила, что более 90% избирателей не приняли участие в выборах.

Власти продлили на час работу избирательных участков до 19.00 (02.00 мск понедельника), пока информации о закрытии участков нет.

Национальное учредительное собрание должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.