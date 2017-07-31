США вернули Японии четыре гектара земли на военной базе на Окинаве

ТОКИО, 31 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. США вернули в понедельник Японии четыре гектара земли, занятой под военную базу "Футэмма" в центре города Гинован на Окинаве, передало агентство Киодо.

Речь идет лишь от 0,8% территории базы, занимающей 481 гектар. Договоренность о возвращении части земли была достигнута в декабре 2016 года.

По данным Киодо, город Гинован сможет использовать возвращенную американцами двухкилометровую полоску земли для строительства дороги в 2019 году после проверки почвы на наличие каких-либо загрязнений.

В настоящее время аэродром американской военной базы "Футэмма" расположен в плотном окружении жилых домов, школ и больниц, что, по мнению местных жителей, создает угрозу для их безопасности.

Власти Японии договорились ранее о переносе всей базы на север Окинавы к поселку Хэноко, где находится еще одна военная база "Кэмп-Шваб", и о постройке там нового аэродрома.

Однако местная администрация Окинавы во главе с губернатором Такэси Онагой выступает против этого, настаивая на выводе базы "Футэмма" в другие районы Японии.

Еще 20 лет назад правительство Японии приняло решение о закрытии военной базы США в Гиноване. Сначала предполагалось вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко.

Губернатор Онага в своей предвыборной кампании несколько лет назад обещал добиться отмены планов строительства нового аэродрома, одобренных его предшественником Хирокадзу Накаимой.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.