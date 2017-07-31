Мексика не признает результаты выборов в Венесуэле

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Мексика не признает результаты выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы, говорится в заявлении МИД страны.
"МИД сообщает, что правительство Мексики не признает результаты выборов членов национального учредительного собрания и выражает сожаление, что правительство этой страны решило провести выборы, противоречащие демократическим принципам, признанным в мире, не отвечающие конституции республики и углубляющие кризис, в котором находится страна", — отмечается в коммюнике.
В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.