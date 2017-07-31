МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Вашингтон сожалеет о решении Москвы сократить персонал американских дипломатических миссий в России и думает над ответом, заявил представитель госдепа РИА Новости.

"Эта неоправданная мера вызывает сожаление. Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем", — сообщил представитель госдепа.

Ранее Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в России уровняют с персоналом российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. Он отметил, что США предприняли очередной ничем не спровоцированный шаг по ухудшению отношений с Москвой. Президент подчеркнул, что в данный момент он не поддерживает ограничения совместной деятельности, которые были бы "чувствительны" для США.