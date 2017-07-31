Власти Венесуэлы продлили голосование на выборах в нацсобрание

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Власти Венесуэлы приняли решение официально продлить на один час голосование на выборах в национальное учредительное собрание, до 19.00 (02.00 понедельника мск), заявила в воскресенье вице-президент национального избирательного совета Сандра Облитас.

"Мы решили продлить время голосования на один час, и, как всегда это бывает, до момента, пока в очередях будут находиться избиратели в ожидании исполнения своего права на голосование", – заявила Облитас в эфире канала VTV.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны. Они были объявлены по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает эти выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще сильнее подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 110 человек.