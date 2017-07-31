К востоку от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в понедельник к востоку от Курильских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 21.00 по времени UTC (00.00 мск). Эпицентр располагался в 262 километрах к востоку от города Курильск на острове Итуруп. Очаг землетрясения залегал на глубине порядка 86 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.