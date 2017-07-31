Американский генерал заявил о готовности США применить силу против КНДР

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. США и их союзники готовы применить "быструю, смертоносную и сокрушительную силу" в ответ на действия КНДР, если это понадобится, заявил командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Терренс О'Шонесси.Fox News его слова. Однако американский генерал отметил, что дипломатия является приоритетом для решения проблемы КНДР.
В то же время генерал заявил: "Если поступит призыв, мы готовы ответить быстрой смертоносной и сокрушительной силой в то время и в том месте, которые сами выберем".
В ночь на субботу Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.