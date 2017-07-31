Аргентина присоединилась к странам, не признающим выборы в Венесуэле

МЕХИКО, 31 июл – РИА Новости. Аргентина не признает результаты выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы, говорится в сообщении МИД страны.
Выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, проводятся в воскресенье по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для их созыва должен был быть объявлен референдум.
Аргентина присоединилась к позиции Колумбии и Перу, которые также заявили о своем непризнании результатов выборов в учредительное собрание Венесуэлы.
В Венесуэле почти четыре месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, превысило 110 человек.