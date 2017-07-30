Постпред США не видит нужды в созыве СБ ООН по последним запускам КНДР

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что нет смысла проводить экстренное заседание Совета Безопасности ООН по последним ракетным испытаниям КНДР.

"Нет смысла проводить экстренное заседание (Совета Безопасности ООН – ред.), если оно не приносит результатов", — говорится в заявлении Хейли.

По ее словам, время для переговоров по КНДР прошло, поскольку "угроза, которую представляет северокорейских режим всеобщему миру, очевидна всем".

Она отметила, что в отношении КНДР уже действуют несколько резолюций Совета Безопасности. "Дополнительная резолюция, которая заметно не повышает международное давление на Северную Корею, не имеет ценности", — заявила она.

Постпред США при ООН указала, что дополнительная резолюция "хуже, чем ничто", поскольку посылает Пхеньяну сигнал о нежелании международного сообщества противодействовать КНДР. В своем заявлении она также призвала Китай начать предпринимать действия в отношении Пхеньяна.

В ночь на субботу Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.

КНДР заявила о втором успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". По данным ЦТАК, ракета пролетела 47 минут и 12 секунд. Отмечается, что дальность ее полета составила 998 километров, максимальная высота полета — 3724,9 километра.

Южнокорейские военные полагают, что на этот раз испытана, предположительно, межконтинентальная баллистическая ракета. В США также считают, что КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По данным российского оборонного ведомства, ракета поднялась на высоту 681 километр и пролетела 732 километра, упав в центральной части Японского моря. Как отметили в Минобороны РФ, Москва отслеживала ракетный пуск Пхеньяна, который был произведен в направлении от границ РФ и опасности для территории России не представлял.

В воскресенье Япония и США провели совместные учения авиации в связи с очередным пуском ракеты КНДР. В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Они пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии. Американские самолеты продолжили полет, в ходе которого к ним присоединились ВВС Южной Кореи.