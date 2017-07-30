Москва и Пекин сближаются: как Запад воспринял китайские корабли на Балтике

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Присутствие китайских кораблей на военно-морском параде в Санкт-Петербурге и совместные российско-китайские учения на Балтике дали многим западным СМИ повод заговорить о росте военного сотрудничества между Москвой и Пекином.

Во Владивостоке за парадом наблюдали представители команд, прибывших для участия в международных конкурсах "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017", в том числе и морские пехотинцы из Китая. А китайский эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху" в воскресенье присутствовали на военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Газета New York Times увидела в этом намерение "подчеркнуть стратегическое партнерство Китая и России".

Москва и Пекин, как ранее отмечало издание в связи с прошедшими в Балтийском море совместными учениями с участием кораблей двух стран, видят себя в качестве "альтернативы западной политической модели". Расширение их военного сотрудничества — возможность для этих двух стран показать, что попытки Запада изолировать их друг от друга ни к чему не приводят, утверждает автор статьи.

Расширение морского взаимодействия России и Китая заставило обозревателя The National Interest задаться вопросом, приведет ли это к заключению формального союза. Правда, эксперты сочли такой альянс маловероятным.

​"Полноценный союз подразумевает письменное обязательство помогать друг другу в случае военного конфликта. В ближайшем будущем заключение подобного договора маловероятно, однако реальный уровень военного сотрудничества соответствует уровню союзников", — пояснил изданию сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Тот факт, что Россия и Китай не формируют каких-либо военных блоков, подчеркнул в четверг российский президент Владимир Путин. Вместе с тем, совместные российско-китайские военно-морские учения на Балтике, по его словам, являются хорошим примером того, как страны могут сотрудничать в любом регионе мира.

The National Interest отметило возросший уровень стратегического партнерства между Москвой и Пекином. По мнению автора статьи, совместными военно-морскими учениями на Балтике Россия и Китай посылают Западу сигнал, что намерены максимально затруднить США и их союзникам возможность проведения операций возле своих берегов.

"Россия и Китай сближаются с целью оспорить глобальное доминирование Вашингтона", — подчеркивает автор. Долю ответственности за это, по его мнению, несет и внешняя политика, которую Соединенные Штаты проводили в течение последних 25 лет.

Не обошлось и без заявлений о "угрозе" учений. Так, британская The Telegraph сочла учения на Балтике "предостережением" для Великобритании и ее союзников по НАТО в отношении той угрозы, которую наращивание китайских вооруженных сил представляет для европейской безопасности.

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2017" прошли в Балтийском море с 21 по 28 июля. В них приняли участие три китайских корабля, включая ракетный эсминец "Хэфэй". Китайские корабли также присутствовали на военно-морском параде, состоявшемся в воскресенье в Санкт-Петербурге.