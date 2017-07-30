В Перу заявили, что не признают результаты выборов в Венесуэле

Сторонники оппозиции на баррикадах, в то время как в Каракасе проводятся выборы в Учредительное собрание. 30 июля 2017

Сторонники оппозиции на баррикадах, в то время как в Каракасе проводятся выборы в Учредительное собрание. 30 июля 2017

МЕХИКО, 30 июл – РИА Новости. Правительство Перу не признает результаты выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы, говорится в распространенном коммюнике кабмина.

Выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, проводятся в воскресенье по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для его созыва должен был быть объявлен референдум.

"Эти выборы нарушают нормы венесуэльской конституции и идут против суверенной воли народа, который представлен в Национальной ассамблее (парламенте)", — отмечается в заявлении.

Власти Перу также осуждают "репрессии" в Венесуэле и требуют от венесуэльского правительства гарантировать установление в ближайшее время настоящего национального диалога, который позволит восстановить демократический порядок.

Ранее президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос заявил, что его страна также не признает результаты выборов в национальное учредительное собрание Венесуэлы.

В Венесуэле почти четыре месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, превысило 110 человек.