С боевиками "Джебхат ан-Нусры"* Ливан покинут девять тысяч их родственников

БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Лагеря беженцев в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе в понедельник вместе с последней группой боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) покинут около девяти тысяч родственников террористов, сообщил РИА Новости источник в шиитском движении "Хезболлах".

"Второй этап договоренности об обмене начнется в понедельник утром. Боевики "Нусры"* и их семьи общей численностью 9 тысяч человек выйдут (с территории Ливана) в обмен на освобождение бойцов сопротивления ("Хезболлах"), которые в плену у "Нусры"*, — рассказал собеседник агентства.

Террористы и члены их семей должны уйти на сирийскую территорию из лагерей в Долине Хмейид и Маляхи. Из горного района Эрсаль они направятся в район Флита в Сирии, где их будут ожидать автобусы для переправки в провинцию Идлиб.

В рамках первого этапа выполнения договоренностей в воскресенье "Хезболлах" передала "ан-Нусре"* девять тел убитых террористов в обмен на пять тел своих погибших бойцов.

Ливанское движение "Хезболлах" за шесть суток сумело освободить от террористов "Джебхат ан-Нусры"* 90 квадратных километров горного района Эрсаль. Параллельно совместно с сирийскими войсками был полностью взят под контроль соседний с Эрсаль горный район Флита (сирийская территория).

Лидер ливанского движения объявил 21 июля о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль. Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление — со стороны Флиты с сирийской территории, а второе — со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считался на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы использовали труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсале как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.