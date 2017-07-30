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В мире

В Барселоне сторонники независимой Каталонии напали на автобус с туристами

23:2730.07.2017
06102
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Барселону. Архивное фотоВид на Барселону. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МАДРИД, 30 июл – РИА Новости. Члены молодежной организации Arran, связанной с партией "Кандидатура народного единства", добивающейся независимости Каталонии от Испании, взяли на себя ответственность за нападение на туристический автобус в Барселоне.

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Pau Barrena
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В воскресенье ассоциация распространила в социальных сетях видео, на котором видно, как четверо молодых людей в масках с закрытыми лицами останавливают туристический автобус с пассажирами на улице, прокалывают шины и пишут на ветровом стекле "Туризм убивает районы". Никто из туристов или водитель не пострадали. ЧП произошло еще в четверг, однако о нем стало известно только сейчас.

В распространенном сообщении Arran заявляет, что туризм "уничтожает территорию и приговаривает к нищете рабочий класс". "Нынешняя туристическая модель, от которой мы страдаем во всех Каталонских землях, уничтожает возможность рабочего класса достойно жить. Мы действуем в интересах законной защиты против модели, которая хочет превратить нас в рабов, а страну в парк аттракционов, от которого выигрывают лишь буржуазия и капитал", — говорится в сообщении организации.

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. Архивное фото
© AP Photo / Manu Fernandez
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Активисты напоминают, что это лишь одна из акций, направленная против туризма. На прошлой неделе Arran провела аналогичную акцию в городе Пальма-де-Майорка (Балеарские острова), а в Валенсии ее члены "оккупировали" апартаменты, чтобы заявить о их незаконной сдаче туристам.

Крайне левая молодежная организация Arran, возникшая в 2012 году, причастна к ряду громких акций, связанных с требованием независимости Каталонии. В частности, в марте ее активисты совершили нападение на представительство каталонского отделения Народной партии в Барселоне, а также оцепили Биржу Барселоны. Целью обеих акций было добиться проведения референдума о независимости.

Участники митинга в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мэр Барселоны Ада Колау написала в Twitter, что "протесты против туризма не могут вестись через запугивание людей или нанесение ущерба".

Советник по туризму каталонской столицы Агусти Колом назвал нападение "единичным случаем", заявив, что он не отражает отношение жителей к туристам.

Между тем в Барселоне часто можно увидеть надписи против туристов, кроме того, в городе существует несколько организаций местных жителей, которые требуют от властей решить вопросы, связанные с огромным потоком туристов, в частности с нелегальной сдачей жилья в аренду.

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