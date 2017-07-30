Задержанные в Сиднее планировали отравить авиапассажиров сернистым газом

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Подозреваемые в подготовке теракта в одном из самолетов в аэропорту Сиднея собирались отравить пассажиров сернистым газом, передает газета The Australian.

Ранее сообщалось, что правоохранительным органам Австралии удалось предотвратить теракт в самолете. Были задержаны четыре человека. По предварительным данным, они планировали использовать взрывное устройство.

По мнению властей, теракт был спланирован боевиками "Исламского государства"* (ИГ*, группировка запрещена в РФ) в Сирии. Полиция утверждает, что подозреваемым не хватило бы знаний и возможностей для создания такого сложного устройства самостоятельно. Предполагается, что оно создавалось под непосредственным руководством боевиков ИГ*.

Отмечается, что четверо мужчин, подозреваемых в намерении совершить атаку в самолете – австралийцы ливанского происхождения и приходятся друг другу родственниками.

Как сообщил ранее комиссар полиции, задержанные мужчины, предположительно, были причастны к заговору, "мотивированному исламизмом".

* Террористическая организация, запрещенная в России.