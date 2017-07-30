МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Катар опроверг сообщение о намерении четырех арабских стран, бойкотирующих Доху, позволить катарским самолетам использовать свое воздушное пространство в чрезвычайных ситуациях, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Ранее саудовское новостное агентство СПА со ссылкой на заявление государственного агентства гражданской авиации сообщило, что решение об использовании Катаром воздушного пространства четырех стран вступит в силу 1 августа.

Министерство транспорта Катара отрицает, что четыре арабских страны приняли подобное решение, попросив их не распространять "ложную информацию" в преддверии встречи Международной организации гражданской авиации, которая пройдет в Монреале в понедельник, сообщило катарское новостное агентство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение 13 требований соседей. Катар эти обвинения отверг, но заявил о своей готовности к диалогу.

Помимо эмира Кувейта, ряд стран, в том числе неарабских, предлагали свою помощь в урегулировании конфликта. Так, президент Турции Тайип Эрдоган совершил турне по странам Персидского залива с целью поиска путей для урегулирования катарского кризиса. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил несколько челночных поездок по странам региона, пытаясь достичь примирения сторон.