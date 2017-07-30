В МИД Румынии рассказали, почему глава ведомства не полетел через Москву

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Изменения в расписании компании "Аэрофлот" стали причиной того, что министр иностранных дел Румынии Теодор Малешкану не остановился в аэропорту Москвы для пересадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе румынского МИД.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что глава румынского МИД хотел транзитом остановиться в Москве, но позже "на всякий случай" выбрал другой маршрут.

"По причине того, что компания "Аэрофлот" изменила расписание полетов, министр не смог совершить пересадку. Программа полета министра была определена заранее — еще до пятницы, однако из-за изменения в расписании пересадку совершить не удалось. Это и есть причина", — сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Как пояснили в ведомстве, румынский министр находился с визитом в Казахстане.

В пятницу, 28 июля, Румыния не разрешила самолету компании S7 пересечь свое воздушное пространство. На борту судна, следовавшего из Москвы в Кишинев, находилось 165 человек. Среди пассажиров была и российская делегация во главе с вице-премьером Рогозиным.

Бухарест мотивировал решение нахождением на борту Рогозина, который входит в санкционный список Евросоюза. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск, после этого вице-премьер вернулся в Москву.