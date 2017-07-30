Путин назвал число покидающих Россию американских дипломатов

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Персонал американских дипмиссий в России уменьшится на 755 человек, сообщил президент Владимир Путин в интервью, текст которого опубликован на сайте "Вести.ру".

В результате в американских диппредставительствах в России останется такое же число сотрудников, как и в российских дипмиссиях в Америке — по 455 человек с каждой стороны.

"Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно", — сказал Путин.

По его словам, остается вопрос, нужно или не нужно делать что-то еще и какой набор мер есть у Москвы. Он отметил, что у России небольшой объем торгово-экономических связей с США – он "ни в какое сравнение не идет" с объемом торговых отношений с Китаем и ЕС. "Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой", — добавил президент.

Ситуация изменится не скоро

Путин объяснил, почему Россия ответила на санкционный законопроект США.

Он отметил, что американская сторона предприняла очередной ничем не спровоцированный шаг по ухудшению отношений с Москвой. Вводя незаконные ограничения, США пытаются воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии отношений с Россией, сказал глава государства.

"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро", — заявил российский лидер.

"Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера внутри самих Соединенных Штатов. Но мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем", — добавил президент.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что на данном этапе он не поддерживает ограничения совместной деятельности, которые были бы "чувствительны" для США.

"У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно. Это будет вредить и развитию международных отношений. И вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет наносить какой-то ущерб", — пояснил он.

Если ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с этими негативными последствиями, то могут быть рассмотрены и "другие варианты ответов", добавил Путин. При этом он выразил надежду, что "до этого не дойдет".

Общие интересы

Глава государства рассказал о важных областях взаимодействия между Россией и США. В их числе — борьба с терроризмом, сотрудничество по сирийскому вопросу и ограничение оружия массового уничтожения. Несмотря на сложности, стороны добиваются результатов.

"Судя по тому, что сделано было в последнее время, уж посмотрим, как там будет дальше развиваться ситуация, но в последнее время по созданию зоны эскалации в Сирии это конкретный шаг, конкретный результат совместной работы", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что это не только в интересах Сирии и России, но также Иордании и Израиля, а значит, и в интересах США.

"Так что мы работаем и добиваемся результатов даже сейчас, даже в этой достаточно сложной ситуации", — добавил Путин.

Москва неоднократно предлагала Вашингтону наладить также взаимодействие по борьбе с киберпреступностью. Но, "вместо того чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспочвенные обвинения о вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов", добавил президент.

Совместная работа ведется и в экономике, в частности, в энергетике, отметил Путин: российские и американские компании давно сотрудничают и имеют хорошие перспективы развития отношений.

"У нас в сфере авиации, в сфере освоения космоса есть хорошая работа в большом достаточно объеме и те же самые хорошие перспективы", — сказал он.

Пуски американских ракет производятся на российских двигателях, ведется работа по международной космической программе, есть "хорошие планы по работе в дальнем космосе".

"И наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры", — сказал президент.